МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в среду сообщил, что первые данные exit poll могут быть обнародованы после 21.00 мск 18 марта.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. По российскому законодательству в день голосования первые результаты подсчета голосов и предварительные итоги голосования публиковать нельзя вплоть до закрытия всех избирательных участков. Позже всех закроются участки в Калининграде – в 21.00 мск.

"Поэтому в 21.00 мск мы получаем юридическое право обнародовать эти данные, и именно поэтому в 21.01 мск или 21.02 мск обычно в эфире одного из телевизионных каналов мы, наши коллеги социологи, которые тоже проводят exit poll, обнародуем эти данные. Я надеюсь, что и в этот раз все будет именно так. Все детали, все подробности я через неделю-две, надеюсь, уже расскажу", — сказал Федоров в ходе своей пресс-конференции в среду.