Памфилова назвала жалобы из-за показа фильма о Путине несостоятельными

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Жалобы кандидатов в президенты РФ на Первый канал по поводу показа фильма Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине несостоятельны, заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.
"Те претензии, которые есть в жалобах кандидатов, несостоятельны", — сказала Памфилова.
Она добавила, что Центризбирком не занимается цензурой и подошел к обращению к Первому каналу, в котором предложил не показывать фильм до конца выборов, "максимально деликатно".
Глава ЦИК ранее заявила, что в трансляции Первым каналом фильма о Путине нет агитационной цели, он не содержит призывов голосовать за или против кандидата, но комиссия предлагает телеканалу отложить показ до конца выборов президента РФ.
Ранее на сайте "Яблока" сообщалось, что глава партии Эмилия Слабунова обратилась в ЦИК России с требованием прекратить показ фильма Стоуна про Путина по Первому каналу, так как это, по мнению партии, является незаконной предвыборной агитацией. В партии отмечают, что размещение этого фильма не оплачено из избирательного фонда Путина, а показ проходит до начала разрешенного срока агитации в СМИ. А согласно информации на предвыборном сайте кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, ее адвокат направил в ЦИК жалобу по факту нарушения закона о выборах из-за повторного показа на Первом канале фильма Стоуна "Путин".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о показе фильма Стоуна, заявил, что Кремль не вправе каким-либо образом вмешиваться в редакционную политику телевизионных каналов и не делает этого.
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