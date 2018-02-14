В ЦИК надеются, что все кандидаты в президенты используют возможности ТВ

Во время жеребьевки в Центральной избирательной комиссии по распределению эфирного времени между кандидатами на пост президента РФ. 13 февраля 2018

Во время жеребьевки в Центральной избирательной комиссии по распределению эфирного времени между кандидатами на пост президента РФ. 13 февраля 2018

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова надеется, что все кандидаты на пост президента РФ воспользуются возможностями, которые им предоставляют телеканалы, и максимально используют бесплатное эфирное время, чтобы избиратели с ними поближе познакомились.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Агитационный период в СМИ начинается с 17 февраля, а с 28 февраля на пяти федеральных каналах начнутся дебаты. На заседании в среду Центризбирком утвердил график распределения между зарегистрированными кандидатами бесплатного эфирного времени на федеральных каналах и радиостанциях.

"Времени, которое предоставляется каналами, много, очень много. Хотелось бы, чтобы кандидаты в полной мере им воспользовались",- сказала Памфилова на заседании ЦИК.

По ее словам, все каналы постарались разработать так сетку дебатов, чтобы кандидаты сумели везде успеть.

"Возможностей больше, чем достаточно, и хотелось бы, чтобы они (кандидаты) этим максимально воспользовались в интересах наших наблюдателей, если они хотят, чтобы избиратели с ними поближе познакомились", — отметила глава ЦИК.

Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.