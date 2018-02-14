ЦИК рассказал о скорости обработки заявлений от граждан

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Технических проблем с обработкой заявлений избирателей, желающих проголосовать в день выборов президента России не по месту прописки, а на другом избирательном участке, у Центризбиркома не возникает, информационный центр способен обработать один миллион таких заявлений за 50 минут, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.
Он отметил, что такие заявления сейчас подали уже более 616 тысяч избирателей.
"Конечно, это огромный поток, наш информационный центр пока с этим справляется и, я уверен, справится. Напоминаю, что мы способны обработать за 50 минут один миллион заявлений. Поэтому у нас пока не возникает и, я уверен, не возникнет технических проблем", — заявил Булаев на заседании ЦИК в среду.
Замглавы ведомства подчеркнул, что Центризбирком внимательно отслеживает процесс подачи заявлений и мониторит движение избирателей внутри региона или из региона в регион.
В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг со среды, 31 января, начали принимать заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые в день выборов президента России 18 марта хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации. А вот в участковые избиркомы с аналогичными заявлениями избиратели смогут обратиться чуть позже — с 25 февраля.
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