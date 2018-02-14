ЦИК зарегистрировал еще 74 доверенных лица Титова

Кандидат в президенты РФ от Партии роста Борис Титов. Архивное фото

Кандидат в президенты РФ от Партии роста Борис Титов. Архивное фото

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. ЦИК России зарегистрировал еще 74 доверенных лица кандидата на пост президента РФ Бориса Титова, соответсвующее постановление принято на заседании Центризбиркома.

"ЦИК постановляет зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Бориса Юрьевича Титова в количестве 74 человек", — говорится в постановлении.

Таким образом число доверенных диц Титова возросло до 449 человек. Согласно закону, кандидат в президенты России вправе назначить до 600 доверенных лиц.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента является восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").