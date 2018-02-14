В Москве кандидатам в президенты выделили места для встреч с избирателями

МОСКВА 14 фев — РИА Новости. Помещения для встреч с избирателями распределили в Москве между зарегистрированными кандидатами в президенты РФ и их партиями в семи столичных округах, сообщил член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

"Мы распределяем для представителей зарегистрированных кандидатов помещения для возможности встретиться с избирателями. Всего таких помещений в городе семь", — сказал Реут в ходе жеребьевки в среду.

Среди них здание правительства Москвы на Новом Арбате, культурный центр "Онежский" в Головинском районе Северного округа, Детская школа искусств им. М. А. Балакирева в районе Выхино-Жулебино, Дом культуры "Братеево", Детская школа искусств №11 в Ясенево, Детская музыкальная школа №71 в Силино Зеленоградского округа, а также ДК "Звездный" в поселении Краснопахорское в Троицком округе.