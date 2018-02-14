ЦИК и Роскосмос заключили соглашение по информированию о выборах-2018

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российский Центризбирком и госкорпорация "Роскосмос" заключили соглашение о взаимодействии в ходе информирования граждан о предстоящих выборах президента России, которые пройдут 18 марта.

Соответствующий документ подписали в среду руководители ведомств – председатель ЦИК Элла Памфилова и генеральный директор "Роскосмоса" Игорь Комаров.

Глава Центризбиркома отметила, что взаимодействие избирательной комиссии и Роскосмоса абсолютно логично, так как в этой космической организации работает огромное количество людей, которые обладают гражданской активностью, но часто бывают в командировках в разных регионах России.

"И наша задача максимально информировать о новых возможностях, в этом очень помогает мобильный избиратель", — сказала глава ЦИК.

"Пусть никого не удивит наше взаимодействие: провести выборы — как в космос слетать, по крайней мере, у меня такое ощущение", — сказала Памфилова.

Она сообщала ранее, что информацию о выборах президента будут размещать в банках, отделениях почты, многофункциональных центрах. Как уточнила глава ведомства, ЦИК заключает договоры о сотрудничестве с крупными компаниями, чтобы задействовать возможности социально ответственного бизнеса для расширения путей информирования избирателей о предстоящих выборах.

Центризбирком уже заключил ряд подобных соглашений. Так, 24 января было подписано соглашение о взаимодействии с "Почтой России". Оператор почтовой связи будет оказывать содействие в распространении печатных и аудиовизуальных материалов, подготовленных ЦИК в рамках информационно-разъяснительной кампании.

В конце января аналогичные соглашения ведомство заключило с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и Сбербанком, а в декабре прошлого года — с Торгово-промышленной палатой России и фармацевтической компанией "Протек", в которую входит крупнейшая сеть аптек.

Кроме того, ЦИК договорился с Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) о взаимодействии по вопросам информирования граждан о возможностях голосования за границей на выборах 18 марта, соответствующее соглашение заключили также в конце января.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.