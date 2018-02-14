В ЦИК рассказали, сколько россиян хотят проголосовать на другом участке

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Более 600 тысяч избирателей уже сообщили о желании проголосовать в день выборов президента России 18 марта на другом избирательном участке, а не по месту прописки, они подали соответствующие заявления, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"Почти 617 тысяч избирателей сегодня правом этим воспользовались", — сообщил Булаев на заседании ЦИК в среду.

Точное количество таких заявлений на 10 утра 14 февраля составило 616 тысяч 755, следует из представленных на заседании материалов Центризбиркома. Замглавы ЦИК уточнил, что сейчас в среднем поступает 82 тысячи таких заявлений в день.

В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг со среды, 31 января, начали принимать заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые в день выборов президента России 18 марта хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации. А вот в участковые избиркомы с аналогичными заявлениями избиратели смогут обратиться чуть позже — с 25 февраля.