В трансляции фильма о Путине нет агитационной цели, заявила Памфилова

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В действиях Первого канала, который транслировал фильм Оливера Стоуна про президента России Владимира Путина, отсутствует наличие агитационной цели, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Имеются основания полагать, что в действиях самого канала отсутствует наличие агитационной цели", — сказала она.

Ранее на сайте "Яблока" появилось сообщение, что глава партии Эмилия Слабунова обратилась в ЦИК России с требованием прекратить показ фильма Стоуна про Путина по Первому каналу, так как это, по мнению партии, является незаконной предвыборной агитацией. В партии отмечают, что размещение этого фильма не оплачено из избирательного фонда Путина, а показ проходит до начала разрешенного срока агитации в СМИ. А согласно информации на предвыборном сайте кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, ее адвокат направил в ЦИК жалобу по факту нарушения закона о выборах из-за повторного показа на Первом канале фильма Стоуна "Путин".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о показе фильма Стоуна, заявил, что Кремль не вправе каким-либо образом вмешиваться в редакционную политику телевизионных каналов и не делает этого.