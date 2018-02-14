В Совфеде сенаторам подготовили памятку по избирательному законодательству

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации подготовил и распространил среди сенаторов памятку, которая поможет им в своих интервью и выступлениях не допустить нарушений избирательного законодательства в преддверии выборов президента РФ.

"Памятка подготовлена в соответствии с действующим законодательством", — сообщил председатель комитета Андрей Клишас на заседании палаты.

Его поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Прошу каждого лично прочитать рекомендации. Наша задача состоит в том, чтобы выборы президента прошли чисто, открыто, без нарушений. Ошибку можно допустить по незнанию, а потом она будет расценена как нарушение законодательства. Поэтому прочитайте рекомендации, чтобы ни по одному сенатору не было замечаний, что он в той или иной мере нарушил избирательное законодательство", — заявила она.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента является восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").