Избирательные участки на выборах-2018 будут работать на 37 вокзалах

Логотип выборов президента 2018 года на экране в ЦИК РФ. Архивное фото

Логотип выборов президента 2018 года на экране в ЦИК РФ. Архивное фото

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Избиратели на выборах президента России 18 марта 2018 года смогут проголосовать на 37 железнодорожных вокзалах, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

"У компании есть соглашение с Центральной избирательной комиссией, на 37 железнодорожных вокзалах будут работать избирательные участки. Мы активно участвуем в общественной жизни и создадим максимально комфортные условия для того, чтобы могли проголосовать все желающие: и пассажиры, и, конечно же, наши сотрудники. Тем более многие из них работают на отдалённых, труднодоступных участках", — сообщил Белозеров в интервью корпоративной газете компании "Гудок".

Он напомнил, что в холдинге РЖД работает много сотрудников.

"Если сложить нас, работников холдинга, наши семьи, пенсионеров, ветеранов, смежников – мы, наверное, будем близки к "контрольному пакету" избирателей", — добавил глава РЖД.