КПРФ направит около 500 тысяч наблюдателей на избирательные участки по РФ

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. КПРФ направит на избирательные участки около 500 тысяч наблюдателей, заявил лидер компартии Геннадий Зюганов.

"На организацию контроля за выборами — примерно, 100 тысяч участков — мы направим 500 тысяч человек, которые хорошо подготовлены, имеют соответствующие инструкции. Там будут представители всего блока государственно-патриотических сил", — сказал Зюганов журналистам в среду.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента является восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").