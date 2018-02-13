Бюллетени для выборов президента России отправили в печать

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Избирательные бюллетени для проведения 18 марта выборов президента России уже отправлены в печать, назначена дата их получения, на которое пригласили и самих кандидатов, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

"Бюллетени уже отправлены в печать и назначена дата получения их в типографии. Приглашены кандидаты на получение", — сказала Гришина журналистам в ответ на вопрос о том, когда бюллетени к выборам-2018 будут отправлены в печать.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.