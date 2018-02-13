В дебатах на федеральных телеканалах будут участвовать сразу все кандидаты

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Во всех дебатах на федеральных телеканалах будут участвовать одновременно все семь кандидатов в президенты России, заявивших о намерении принимать участие в совместных агитационных мероприятиях, в радиодебатах — по три-четыре участника, сообщила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

Дебаты будут проходить на пяти федеральных телеканалах — Первый канал, Россия 1, Россия 24, ОТР, ТВЦ, а также на трех радиостанциях — Маяк, Радио России и Вести ФМ. Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила во вторник, что штаб самовыдвиженца Владимира Путина заявил об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для дебатов на федеральных каналах.

"Во всех совместных мероприятиях, которые будут проходить на каналах общероссийских организаций телерадиовещания, кандидаты будут участвовать вместе, то есть все семь кандидатов, которые заявили об участии в совместных мероприятиях", — сказала Гришина журналистам во вторник после жеребьевки по распределению бесплатного эфира.

Она отметила, что для радиодебатов предусмотрен несколько другой формат. "Там будут участвовать по три или по четыре участника в зависимости от результатов жеребьевки", — сообщила секретарь ЦИК.

По закону, форматы проведения совместных агитационных мероприятий выбирают самостоятельно организации телерадиовещания, напомнила она.

"Это их право. Центральная избирательная комиссия в формировании сетки не участвует", — уточнила Гришина в ответ на просьбу пояснить, участвовал ли ЦИК в обсуждении формата дебатов и почему в итоге был выбран формат "все со всеми", больше напоминающий круглый стол.

"Круглый стол — это та же форма совместного мероприятия, которая предусмотрена законом. Слово дебаты — это такой термин, который не записан в законе, он просто удобен к употреблению, поэтому мы о нем и говорим", — добавила секретарь ЦИК.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.