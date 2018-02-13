В дебатах на федеральных телеканалах будут участвовать сразу все кандидаты

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Во всех дебатах на федеральных телеканалах будут участвовать одновременно все семь кандидатов в президенты России, заявивших о намерении принимать участие в совместных агитационных мероприятиях, в радиодебатах — по три-четыре участника, сообщила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.
Дебаты будут проходить на пяти федеральных телеканалах — Первый канал, Россия 1, Россия 24, ОТР, ТВЦ, а также на трех радиостанциях — Маяк, Радио России и Вести ФМ. Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила во вторник, что штаб самовыдвиженца Владимира Путина заявил об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для дебатов на федеральных каналах.
"Во всех совместных мероприятиях, которые будут проходить на каналах общероссийских организаций телерадиовещания, кандидаты будут участвовать вместе, то есть все семь кандидатов, которые заявили об участии в совместных мероприятиях", — сказала Гришина журналистам во вторник после жеребьевки по распределению бесплатного эфира.
Она отметила, что для радиодебатов предусмотрен несколько другой формат. "Там будут участвовать по три или по четыре участника в зависимости от результатов жеребьевки", — сообщила секретарь ЦИК.
По закону, форматы проведения совместных агитационных мероприятий выбирают самостоятельно организации телерадиовещания, напомнила она.
"Это их право. Центральная избирательная комиссия в формировании сетки не участвует", — уточнила Гришина в ответ на просьбу пояснить, участвовал ли ЦИК в обсуждении формата дебатов и почему в итоге был выбран формат "все со всеми", больше напоминающий круглый стол.
"Круглый стол — это та же форма совместного мероприятия, которая предусмотрена законом. Слово дебаты — это такой термин, который не записан в законе, он просто удобен к употреблению, поэтому мы о нем и говорим", — добавила секретарь ЦИК.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.