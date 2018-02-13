На федеральном ТВ выделят более 60 часов для дебатов и агитационных роликов

Центральная избирательная комиссия во время жеребьевки по распределению эфирного времени между кандидатами на пост президента РФ. 13 февраля 2018

Центральная избирательная комиссия во время жеребьевки по распределению эфирного времени между кандидатами на пост президента РФ. 13 февраля 2018

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Более 60 часов бесплатного эфирного времени на пяти федеральных телеканалах и 36 часов на федеральных радиостанциях будет выделено для проведения дебатов и трансляций агитационных роликов кандидатов в президенты России, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Она напомнила, что бесплатное эфирное время предоставляется на пяти федеральных телеканалах и трёх радиостанциях. Каждый из кандидатов за период агитации получает по одному часу эфира на каждом из них; ещё по часу на каждом канале закон предоставляет партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов.

Таким образом, в ходе нынешних выборов каждому теле- и радиоканалу нужно было предусмотреть выделение восьми часов для кандидатов и семи часов для партий. Однако две из семи партий возможностью получения ещё одного бесплатного часа эфира не воспользовались. Кроме того, напомнила глава ЦИК Элла Памфилова, ранее штаб самовыдвиженца Владимира Путина заявил об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для дебатов на федеральных каналах.

"Итого на каждом из каналов предусмотрено более 12 часов бесплатного эфира в агитационный период. Напомню, что указанное время предоставляется только по рабочим дням, а суммарно это более 60 часов федерального телеэфира и 36 часов федерального радиоэфира", — сообщила Памфилова.

Она уточнила, что половина всего времени — более 6 часов на каждом из каналов — выделяется для проведения совместных агитационных мероприятий, то есть дебатов.

"На всех пяти телеканалах и трёх радиоканалах зарегистрированные кандидаты должны выступать лично. Своё доверенное лицо кандидат может прислать на дебаты, только если он болен или не может оставить выполнение должностных обязанностей", — отметила глава ЦИК, уточнив, что предложенный каналами график дебатов учитывает эту особенность.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.