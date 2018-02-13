Дебаты кандидатов в президенты на федеральном ТВ начнутся 28 февраля

Во время жеребьевки в Центральной избирательной комиссии по распределению эфирного времени между кандидатами на пост президента РФ. 13 февраля 2018

Во время жеребьевки в Центральной избирательной комиссии по распределению эфирного времени между кандидатами на пост президента РФ. 13 февраля 2018

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Дебаты кандидатов в президенты РФ на федеральных телеканалах начнутся с 28 февраля, рассказали во вторник представители каналов.

Во вторник ЦИК провел жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями эфирного времени на каналах государственных организаций, осуществляющих теле- и радиовещание.

Представитель Первого канала Андрей Писарев рассказал, что дебаты на телеканале начнутся в утреннем прайме с 28 февраля и продлятся до 15 марта, время дебатов — 45-50 минут.

"В них участвуют каждый день все кандидаты одновременно, на разные темы", — сказал он.

По словам Писарева, агитационные ролики распределятся во всех важных слотах эфирного времени Первого канала.

Представитель ВГТРК Андрей Поливанчук в свою очередь рассказал, что холдинг предоставит в общей сложности более ста часов бесплатного эфирного времени кандидатам в президенты на каналах Россия 1, Россия 24, радио России, радио "Маяк" и радио "Вести FM".

"Мы предлагаем кандидатам бесплатное эфирное время как для размещения роликов, так и для дебатов", — отметил он.

Дебаты пройдут на канале Россия 1 — всего восемь программ, они будут выходить по рабочим дням, начиная с 28 февраля и до 15 марта включительно в 23.15, на канале Россия 24 также состоятся восемь дебатов: они будут выходить в эфир только по рабочим дням с 19.00 до 20.00. Число участников дебатов на радио "Вести FM", радио России и радиостанции "Маяк" будет разниться, отметили в ВГТРК. В радиоэфире они появятся в 12.00, 13.00 и 14.00 соответственно.

Представитель ОТР Юрий Бабуров рассказал, что дебаты на канале также пройдут с 28 февраля по 15 марта, они будут начинаться в 21.05, агитационные ролики появятся в эфире канала согласно жеребьевке начиная с 19 числа. На телеканале "ТВ Центр" дебаты будут проходить с 17.00 до 17.45.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.