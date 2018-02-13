Из списков избирателей в России исключили более полумиллиона "мертвых душ"

САМАРА, 13 фев — РИА Новости. Более полумиллиона "мертвых душ" на данный момент исключили избиркомы из списков избирателей в России, работа продолжается, сообщил во вторник член ЦИК Александр Кинев.

"У нас сейчас "вычищено" из списков избирателей в целом по России уже более полумиллиона "мертвых душ". Это люди, которые либо регулярно не приходили на выборы, потому что давно выписались с этого места, либо еще по каким-то причинам были не зарегистрированы на этом участке", — сказал Кинев во время конференции "Региональный опыт общественного наблюдения за выборами" в Самаре.

Он добавил, что работа по "очистке" списков избирателей продолжается, и будет идти вплоть до выборов 18 марта.

Ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщал, что работа по актуализации регистра избирателей ведется в течение года, строго в соответствии с тем, как это определяет федеральный закон, и на данный момент можно говорить о высокой степени корректности регистра избирателей в России.

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что в России насчитывается почти 109 миллионов избирателей, еще 1,8 миллиона россиян, обладающих активным избирательным правом, находятся за пределами страны.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.