Из списков избирателей в России исключили более полумиллиона "мертвых душ"

САМАРА, 13 фев — РИА Новости. Более полумиллиона "мертвых душ" на данный момент исключили избиркомы из списков избирателей в России, работа продолжается, сообщил во вторник член ЦИК Александр Кинев.
"У нас сейчас "вычищено" из списков избирателей в целом по России уже более полумиллиона "мертвых душ". Это люди, которые либо регулярно не приходили на выборы, потому что давно выписались с этого места, либо еще по каким-то причинам были не зарегистрированы на этом участке", — сказал Кинев во время конференции "Региональный опыт общественного наблюдения за выборами" в Самаре.
Он добавил, что работа по "очистке" списков избирателей продолжается, и будет идти вплоть до выборов 18 марта.
Ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщал, что работа по актуализации регистра избирателей ведется в течение года, строго в соответствии с тем, как это определяет федеральный закон, и на данный момент можно говорить о высокой степени корректности регистра избирателей в России.
Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что в России насчитывается почти 109 миллионов избирателей, еще 1,8 миллиона россиян, обладающих активным избирательным правом, находятся за пределами страны.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.