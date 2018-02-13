Во Франции откроют восемь избирательных участков к выборам в России

ПАРИЖ, 13 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Восемь избирательных участков будут открыты в городах Франции и еще один — в Монако для находящихся за рубежом россиян, желающих проголосовать на выборах президента РФ, сообщили в российском посольстве в Париже.

"Для проведения голосования на территории Французской Республики и Княжества Монако будут образованы избирательные участки в Париже, Страсбурге, Марселе, Лионе, Бордо, Байонне, Вильфранш-сюр-Мер и Монте-Карло (княжество Монако — ред), которые будут открыты 18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00, а также в Эстийак будет организовано выездное голосование с 9.00 до 16.00", — сообщили в дипломатическом представительстве.

Также в посольстве рассказали, что с 1 по 18 марта во французской столице, а также в Марселе и Страсбурге будут работать "горячие линии", "по которым избиратели смогут задать дополнительные вопросы о порядке голосования во Франции и Монако".

"Принять участие в голосовании могут граждане России, проживающие во Франции и в Монако, а также временно находящиеся на территории указанных государств (туристы, студенты, командированные и т.д.), достигшие на день голосования возраста 18 лет и имеющие на руках действующий паспорт гражданина Российской Федерации (заграничный паспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт) или свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию", — отметили в посольстве.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.