Во Франции откроют восемь избирательных участков к выборам в России

ПАРИЖ, 13 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Восемь избирательных участков будут открыты в городах Франции и еще один — в Монако для находящихся за рубежом россиян, желающих проголосовать на выборах президента РФ, сообщили в российском посольстве в Париже.
"Для проведения голосования на территории Французской Республики и Княжества Монако будут образованы избирательные участки в Париже, Страсбурге, Марселе, Лионе, Бордо, Байонне, Вильфранш-сюр-Мер и Монте-Карло (княжество Монако — ред), которые будут открыты 18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00, а также в Эстийак будет организовано выездное голосование с 9.00 до 16.00", — сообщили в дипломатическом представительстве.
Также в посольстве рассказали, что с 1 по 18 марта во французской столице, а также в Марселе и Страсбурге будут работать "горячие линии", "по которым избиратели смогут задать дополнительные вопросы о порядке голосования во Франции и Монако".
"Принять участие в голосовании могут граждане России, проживающие во Франции и в Монако, а также временно находящиеся на территории указанных государств (туристы, студенты, командированные и т.д.), достигшие на день голосования возраста 18 лет и имеющие на руках действующий паспорт гражданина Российской Федерации (заграничный паспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт) или свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию", — отметили в посольстве.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.