ЦИК не получал обращение "Яблока" убрать из эфира фильм о Путине

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В ЦИК России пока не поступало обращение "Яблока" с требованием прекратить показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна про Владимира Путина, сообщила РИА Новости секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

На сайте "Яблока" появилось сообщение, что глава партии Эмилия Слабунова обратилась в ЦИК России с требованием прекратить показ фильма Стоуна про Путина по Первому каналу, так как, по мнению партии, это является незаконной предвыборной агитацией. В партии отмечают, что размещение этого фильма не оплачено из избирательного фонда Путина, а показ проходит до начала разрешенного срока агитации в СМИ.

"Нет, в настоящий момент не поступало. Если оно (обращение) к нам поступит, то мы обязаны его рассмотреть в установленном порядке", — сказала секретарь ЦИК.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Агитационный период в СМИ стартует с 17 февраля. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента является 8 человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").