Титов: голос за меня – это голос в пользу ухода от сырьевой экономики

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что каждый голос, который будет подан за него на выборах 18 марта, будет голосом в пользу ухода страны от сырьевой экономики.
Титов, который также является кандидатом в президенты РФ, находится в Крыму с однодневным визитом. В программе — встреча с главой республики Сергеем Аксеновым и местными предпринимателями.
"Те, кто проголосуют за нас, проголосуют за новую экономику России. Путин — победитель этих выборов. Но поддержка нас, через поддержание нашей "Стратегии роста", это еще один голос в убеждение руководства страны, что надо менять экономический курс в пользу ухода от сырьевой экономики", — сказал Титов журналистам.
Титов в качестве своей предвыборной программы планирует использовать "Стратегию роста", которую подготовил Столыпинский клуб. Омбудсмен утверждает, что при реализации его программы экономика России уже в течение трех лет выйдет на "достаточно высокие" темпы роста, а до 2025 года будет создано 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Ранее Титов заявлял, что не рассчитывает на победу в выборах, а ведет кампанию ради привлечения общественного внимания к экономической "Стратегии роста".
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