О голосовании не по месту регистрации заявили свыше 450 тысяч человек

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Свыше 450 тысяч человек подали заявления, чтобы 18 марта проголосовать на выборах президента РФ на другом избирательном участке, а не по месту постоянной регистрации, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"Традиционно хочу показать динамику подачи заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах президента РФ: мы видим, что 452 тысячи 380 человек на утро сегодняшнего дня (подали заявления)", — сообщил Булаев на заседании ЦИК в понедельник.

Он отметил, что сейчас в среднем подаётся около 46,5 тысячи таких заявлений в день по всей стране. "Конечно, это не может, с одной стороны, не радовать, вместе с тем, есть понимание, что это ответственность, все заявления нам нужно грамотно обработать", — добавил замглавы ЦИК.

В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применятся новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг со среды, 31 января, начали принимать заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые в день выборов президента России 18 марта хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации. А вот в участковые избиркомы с аналогичными заявлениями избиратели смогут обратиться чуть позже — с 25 февраля.