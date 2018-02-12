Более 70% россиян не слышали о призывах бойкотировать выборы, показал опрос

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Призывы бойкотировать предстоящие президентские выборы не слышал 71% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

Респондентам было предложено ответить на вопрос: "Недавно в ряде российских городов прошли акции протеста. Их участники призывали бойкотировать предстоящие выборы. Вы слышали об этом или не слышали?"

По данным исследования, 71% опрошенных не слышал об этом, слышали — 28%, затруднился ответить 1%.

Тем, кто слышал про недавние акции протеста, был задан вопрос, проходили или не проходили такие акции в их городе (поселке, районе). Вариант "не проходили" выбрали 15% опрошенных (из 28%), 7% затруднились ответить и 6% выбрали ответ "проходили".

Что касается распределения ответов по типу населенного пункта, то в Москве призывы бойкотировать предстоящие выборы слышали 42% опрошенных, не слышали — 58%, в городах с населением 1 миллион человек и более об этом слышал 41% респондентов, не слышали — 57%, 2% затруднились ответить. В городах с населением от 250 тысяч до 1 миллиона о призывах участников акций протеста бойкотировать выборы слышали 26% опрошенных, не слышали — 73%, затруднился ответить 1%. В городах, где проживают от 50 до 250 тысяч человек, об аналогичных призывах слышали 26%, 74 % не слышали, затруднился ответить 1% опрошенных. В городах с населением менее 50 тысяч и поселках городского типа о призывах к бойкоту голосования слышали 18% респондентов, 81% не слышал, 1% затруднился с ответом. В селах данные показатели составляют 25% (слышали), 74% (не слышали) и 1% (затрудняюсь ответить).

Полные данные опроса можно прочитать на сайте фонда "Общественное мнение".

Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями. Исследование проводилось ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ).

Опрос "ФОМнибус" проходил 3-4 февраля, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов из 104 населенных пунктов 53 субъектов РФ. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента.