В Крыму перед выборами повысят меры безопасности

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Крыму считают, что Украина планирует осуществить ряд провокаций в республике перед выборами президента РФ и в день голосования; особое внимание при повышении мер безопасности в Крыму будет уделено объектам жизнеобеспечения, избирательным участкам и приграничным территориям, чтобы предотвратить проникновение диверсионных групп, заявил РИА Новости сенатор от республики Сергей Цеков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил газете "Известия", что в преддверии мартовских президентских выборов в Крыму усиливают меры безопасности в связи с возможными атаками террористов со стороны украинской границы.

Ранее депутатская фракция "Народный фронт" в Верховной раде Украины предложила принять обращение к международному сообществу в связи с якобы "незаконной" подготовкой выборов президента России в Крыму. По словам главы фракции Максима Бурбака, "Народный фронт" в понедельник зарегистрировал соответствующее заявление. Бурбак предложил обратиться к мировому сообществу с требованием предотвратить выборы президента России "на украинской территории — в Крыму" и признать эти выборы недействительными.

"Можно ожидать, что в период проведения выборов президента РФ и Дня воссоединения Крыма с Россией можно ожидать активизации попыток Украины осуществить на территории республики провокации или атаки на объекты жизнеобеспечения, для такого это самое подходящее время", — заявил Цеков.

По его словам, особое внимание при повышении мер безопасности будет уделено объектам жизнеобеспечения, уже не раз подвергавшимся атакам со стороны украинских диверсантов, приграничным территориям, где возможно их проникновение, а также избирательным участкам.

"Вместе с тем хочу подчеркнуть, что вопросы обеспечения безопасности постоянно находятся в зоне нашего повышенного внимания", — сказал сенатор.

Он отметил, что провокации в отношении Крыма со стороны Украины и попытки блокировать нормальную жизнедеятельность полуострова осуществлялись уже не раз. Украинская сторона пыталась повредить газопровод, перебросить в Крым диверсионные группы и организовывала блокаду республики, напомнил сенатор.

"Мы регулярно очень много внимания уделяем вопросам обеспечения безопасности, привыкли держать это под контролем, поэтому удаётся избегать серьёзных последствий таких провокаций и атак", — подчеркнул Цеков.