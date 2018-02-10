Явлинский назвал слоган своей избирательной кампании

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России, сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский сообщил, что на плакатах в его поддержку появится слоган "Умный президент — богатая Россия".
Об этом он рассказал на встрече с избирателями в Алексеевском районе Москвы. Такие встречи политик намерен проводить в разных районах столицы еженедельно вплоть до выборов.
Явлинский пояснил, что его агитационные плакаты появятся ближе к выборам. "Потому что ресурсы у меня и у Владимира Путина с точки зрения повесить плакат разные. Что у него на плакате написано, я знаю. И могу вам сказать, что у меня будет написано. У него написано: "Сильный президент — сильная Россия", а у меня будет написано: "Умный президент — богатая Россия". Ну, давай потягаемся", — сказал он.
Выборы президента России пройдут 18 марта. Явлинский баллотировался на высший государственный пост дважды: в 1996 и 2000 годах.
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