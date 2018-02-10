Движение "Корпус "За чистые выборы" заканчивает подготовку наблюдателей

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Руководитель исполнительного комитета общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы" Алена Булгакова сообщила, что движение перешло к финишной прямой по подготовке квалифицированных наблюдателей на выборы президента России в 2018 году.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

"Все мы понимаем значимость этого проекта и персональную ответственность каждого, как за отдельно взятый регион, так и за обеспечение легитимности и открытости избирательного процесса в целом… Мы выходим на финишную прямую по подготовке квалифицированных наблюдателей. На протяжении этих двух дней у нас будет насыщенная программа", — сказала Булгакова в субботу на открытии двухдневного Общероссийского семинара для наблюдателей "Общественный контроль на выборах президента РФ".

Она отметила, что участникам проекта предоставлена уникальная возможность влиться в федеральную, электоральную повестку. "В свою очередь от вас мы ждем максимальной вовлеченности в процесс и отдачи соответственно", — добавила Булгакова.