В Нижнем Новгороде задержали двух человек за драку на встрече с Грудининым

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев – РИА Новости. Два человека задержаны в пятницу после драки во время встречи кандидата в президенты РФ Павла Грудинина с избирателями в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Нижегородской области.

"Сотрудниками УМВД по Нижнему Новгороду в ходе проведения массового мероприятия задержаны два нарушителя общественного порядка. Молодые люди доставлены в районный отдел полиции, где решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по статье 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство", — сказал собеседник агентства.

Как рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы КПРФ депутат Госдумы Александр Ющенко, присутствовавший на встрече Грудинина в зале ДК "Железнодорожников" в Нижнем Новгороде, молодые люди развернули плакат, начали выкрикивать лозунги и мешать выступлению, у собравшихся "это вызвало очень бурную негативную реакцию", и они "вывели их из зала". По мнению Ющенко, зачинщики хотели скандала, чтобы встреча Грудинина прекратилась, но своей цели не добились.

По информации регионального отделения КПРФ, Грудинин прибыл в Нижний Новгород в четверг вечером. В программе его визита — посещение одного из крупных промпредприятий региона, встречи с избирателями в Нижнем Новгороде и Дзержинске.