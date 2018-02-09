ЦИК рассказал, сколько Собчак потратила на кампанию

Телеведущая, кандидат на президентских выборах в 2018 году Ксения Собчак. Архивное фото

Телеведущая, кандидат на президентских выборах в 2018 году Ксения Собчак. Архивное фото

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Избирательный фонд кандидата в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива", телеведущей Ксении Собчак к началу февраля составил 97,8 миллиона рублей, при этом 42,58 миллиона она уже израсходовала, следует из опубликованных на сайте ЦИК данных.

В пятницу Центризбирком обнародовал сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств. Данные актуальны на 6 февраля.

Расходы Собчак на кампанию выросли за неделю более чем в полтора раза: с 25,8 миллиона рублей (по состоянию на 31 января) до 42,58 миллиона рублей.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

По закону избирательный фонд кандидата не может превышать 400 миллионов рублей