В ЦИК рассказали о расходах избирательных фондов Бабурина и Сурайкина

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Расходы избирательных фондов кандидатов на пост президента РФ Сергея Бабурина и Максима Сурайкина на 6 февраля составили 6,6 миллиона рублей и 708 тысяч рублей соответственно, свидетельствуют данные о поступлении и расходовании средств кандидатов, опубликованные в ЦИК РФ.

Согласно документу, расходы Бабурина на 6 февраля составили 6 миллионов 607 тысяч 100 рублей. Всего его избирательный фонд равен 6 миллионам 638 тысячам 320 рублям, большая часть этих денег является пожертвованиями от граждан.

Расходы избирательного фонда Сурайкина на 6 февраля составили 708 тысяч 145 рублей, при этом сам фонд насчитывал 860 тысяч 229 рублей.

По закону избирательный фонд кандидата не может превышать 400 миллионов рублей.