ЦИК не будет ограничивать аккредитацию СМИ-иноагентов на выборы-2018

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. ЦИК РФ не выставляет никаких ограничений для аккредитации в информцентр Центризбиркома для СМИ-иноагентов, заявила глава управления пресс-службы и информации аппарата ЦИК Юлия Фелонина.

"Мы не выставляем никаких ограничений, мы проверяем законность и чистоту всех документов", — сказала Фелонина, отвечая на вопрос, будут ли какие-то ограничения для аккредитации в информцентр ЦИК для СМИ-иноагентов.

"Если это СМИ, работающее на территории России, есть действующие свидетельства и действующие все документы, то они подают заявки, их все на равных условиях рассматривают… На данный момент у нас нет таких ограничений, если только мы в каждом конкретном случае смотрим каждого человека, каждый документ, каждый журналист получает персональное аккредитационное заявление",- добавила она.