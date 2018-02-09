ЦИК подготовил памятки для журналистов по работе на избирательных участках

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российский Центризбирком подготовил памятки представителям СМИ для работы на выборах президента РФ, в которых, в частности, содержится информация о правах журналистов на участках в день выборов, правила фото- и видеосъемки, а также взаимодействия с членами избиркомов.

По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, в памятке нет отдельных правил для иностранных журналистов, но если взять работу СМИ на избирательном участке, то для зарубежного корреспондента, который имеет аккредитацию МИД РФ, "эта памятка вполне актуальна, потому что он приравнен в правах для работы на участке с российскими журналистами".

Она напомнила, что для работы на участках представителям иностранных СМИ достаточно аккредитации МИД, также нужно предъявить удостоверения сотрудника средства массовой информации в участковой комиссии.

Про права и обязанности журналистов в день выборов @CIKRussia рассказал на 28 страницах. Памятка, как Конституция РФ, содержит девять глав pic.twitter.com/jA7sBNqtGw — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 февраля 2018 г.

Памятка состоит из 28 страниц и 9 глав. В частности, там прописаны права журналистов по присутствию на участках в день выборов, их обязанности и правила фото- и видеосъемки, взаимодействие с членами избиркома, ответственность всех сторон за нарушение закона, работа в качестве наблюдателя, полномочия сотрудников полиции.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.