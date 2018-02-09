Памфилова и Москалькова обсудили сотрудничество на выборах

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудили вопросы взаимодействия на выборах, говорится в сообщении на сайте Центризбиркома.

"Ключевая тема встречи (Памфиловой и Москальковой) – обсуждение вариантов взаимодействия ЦИК России и уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в период проведения избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации и непосредственно в день голосования 18 марта 2018 года", — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что среди основных направлений сотрудничества – общественное наблюдение за ходом информирования избирателей о предстоящих выборах, а также предупреждение о возможных нарушениях в ходе избирательного процесса.

Также добавляется, что уполномоченным запланирован мониторинг соблюдения прав человека и избирательного законодательства в ходе подготовки и проведения выборов, серия выездов в регионы страны и создание центров общественного наблюдения при уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.