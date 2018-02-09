Аккредитация ЦИК позволит журналистам посетить зарубежные участки

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Аккредитация Центризбиркома на выборы-2018 позволяет журналистам посетить, в том числе, зарубежные избирательные участки, но нужно помнить и о режиме въезда в ту или иную страну, этот вопрос не решается наличием аккредитации, пояснила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

"Зарубежные участки с этой аккредитацией тоже, естественно, можно посетить. Только не забывайте, что есть ещё режим въезда, а это совершенно другая история, то есть законно надо находиться при этом на территории иностранного государства", — сказала Гришина на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о том, может ли журналист с аккредитацией на избирательные участки, выданной ЦИК, приехать и на участки за рубежом.

На просьбу уточнить, может ли аккредитация Центризбиркома гарантировать допуск в посольства РФ за рубежом, где чаще всего располагаются избирательные участки, она отметила, что это вопрос организации.

"Я думаю, ЦИК это сможет гарантировать только в том случае, если хорошо поработает с нашей зарубежной территориальной избирательной комиссией, проведёт хорошую учебу", — пояснила секретарь ЦИК.

Она уточнила, что в ближайшее время предстоят встречи с представителями российских дипломатических учреждений, на которых ЦИК напомнит работникам посольств и консульств и об этих вопросах.

"Учитывая очень серьёзное внимание всех наших зарубежных дипломатов к вопросам организации выборов, я думаю, они прислушаются ко всем тем рекомендациям, которые мы даём. Здесь вопрос организации, естественно, сейчас мы очень активно работаем — что с зарубежной территориальной комиссией, что с посольствами и консульствами", — сказала Гришина.