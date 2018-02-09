Журналисты могут делать фото голосования на дому с согласия хозяев

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Журналисты, имеющие аккредитацию избиркома для работы на избирательных участках, смогут присутствовать при голосовании на дому и проводить там съемку только с разрешения хозяина дома, сообщила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.
"По нашему мнению, учитывая право гражданина на неприкосновенность жилища… этично проводить фото- и видеосъёмку дома у гражданина только с разрешения хозяина. Это вполне нормальная рекомендация",- сказала Гришина на встрече с журналистами.
Она напомнила, что представители СМИ могут присутствовать на избирательном участке и проводить фото — и видеосъемку, если имеют соответствующую аккредитацию, и также должны предварительно уведомить главу участковой комиссии. Также журналисты имеют право знакомиться с итоговым протоколом после окончания голосования, получать его копию, но не должны мешать проведению голосования.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.
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