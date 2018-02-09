Собчак хочет создать условия для возвращения молодых россиян из эмиграции

НЬЮ-ЙОРК, 9 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что хочет создать условия для возвращения молодых россиян из эмиграции.

Собчак спросили, что она может предложить российским гражданам-избирателям, проживающим за границей.

"Я создам максимально комфортные условия для того, чтобы вы как минимум посещали Россию с удовольствием… а как максимум — сделаю все, чтобы молодые талантливые русские, россияне, которые уехали по каким-то причинам из нашей страны, захотели вернуться", — сказала Собчак, выступая в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

По ее словам, это нужно сделать "не угрозами и не бряцанием оружия", а улучшением экономической ситуации.