Собчак рассказала о планах создать партию

НЬЮ-ЙОРК, 9 фев — РИА Новости. Баллотирующаяся в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила, что ее цель на выборах — создание партии, которая объединит людей и сможет участвовать в думских выборах.

"Любые разговоры о процентах бессмысленны, потому что вся система непрозрачна… С этой точки зрения проценты для меня не важны", — сказала Собчак, выступая в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

"Но мы можем начать новое движение, показать, что многие люди несогласны… Есть шанс говорить разные вещи на федеральном ТВ во время дебатов — это время нам обязаны предоставить", — добавила она.

Собчак не исключила, что подобное движение может принять участие в последующих думских и других выборах.

"Для меня президентские выборы — это лишь начало. Настоящая цель — не проценты, а создание партии, движения. Моя цель — создать движение, которое объединит людей, заявит, что есть коалиция оппозиции, и двигаться дальше", — сказала Собчак.

Она также заявила, что хочет создать "мягкую силу" внутри политической системы и подтолкнуть власти к либерализации.

"Люди не хотят революции, многие не разделяют это, в том числе и в оппозиции… Лучшая идея — создать "мягкую силу" в той системе, которая нам не нравится… Наша цель — повлиять на (президента России Владимира) Путина, на систему, чтобы они пришли к либерализации", — сказала Собчак.

Она также заявила, что выступает против идеи бойкотировать выборы, поскольку считает это "нечестным" по отношению к избирателям. "Не могу вспомнить примера, когда люди остались дома и что-то этим изменили. Может быть, это можно сказать об избрании (президента США Дональда) Трампа", — продолжила Собчак, сорвав аплодисменты, и пошутила, что это ее замечание не является "вмешательством в американские выборы".

Собчак добавила, что не видит смысла снимать свою кандидатуру с выборов. "Какой в этом смысл? Выборы пройдут со мной или без меня", — сказала она и добавила, что видит в выборах шанс указать на проблемы в России и на пути их решения.