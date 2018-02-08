Жириновский заявил, что отобрал бы паспорт у Собчак за ее поездку в США

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев – РИА Новости. Кандидата в президенты России Владимира Жириновского возмутила поездка другого кандидата Ксении Собчак в США, лидер ЛДПР заявил, что если бы был сейчас главой государства, то дал бы указание послу отобрать у нее паспорт.

"Собчак и Явлинский занимают позицию запада, США… прямо сейчас она поехала туда. Вы когда–нибудь видели, чтобы кандидат в президенты какой-либо страны ехал в чужую страну и там поливал свою собственную страну грязью? Если бы я был в Кремле, я бы дал указание послу России в США Антонову отобрать паспорт у Собчак. Нам не нужны такие кандидаты в президенты, это дикость, это обычный гражданин не имеет права делать, нарушение нашего закона, Конституции", — сказал Жириновский в четверг на встрече со студентами Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского.

По информации на сайте штаба кандидата в президента России Ксении Собчак, 6 февраля она выступала в Вашингтоне в Центре стратегических и международных исследований, 7 февраля — в Институте Кеннана, а 8 февраля — в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.