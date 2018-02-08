ЦИК нашел неточности в сведениях о счетах Собчак

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Российский Центризбирком выявил неточности в сведениях о доходах и имуществе, предоставленных телеведущей Ксенией Собчак, которая в четверг была зарегистрирована кандидатом на должность президента России, помимо указанных данных значатся еще два счета в банке, на которых находится примерно 391 тысяча рублей, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.

Сведения о размере и источниках доходов, имуществе, счетах и ценных бумагах все кандидаты в президенты РФ должны представить в Центризбирком на этапе выдвижения. Это должны быть данные за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, в отношении кандидата и супруга или супруги. Все сведения проходят проверку.

ЦИК России в четверг, после регистрации Собчак кандидатом на выборах-2018, опубликовал соответствующие данные. Вместе с ними опубликован и еще один документ – о выявленных фактах недостоверности этих сведений.

Так, помимо указанных кандидатом 28 банковских счетов (на которых находятся в общей сложности порядка 417 миллионов рублей), были обнаружены сведения о еще двух счетах в Сбербанке, на одном из них около 221 тысячи рублей, на втором – порядка 170 тысяч руб. Эти данные были предоставлены Центризбиркому самим банком.

Что касается супруга телеведущей Максима Виторгана, в изначально представленных сведениях не были указаны некоторые источники и суммы доходов. По данным ФНС России, за 2011 год у него также значатся доходы, например, в "Другом театре" (15 тысяч руб) и кинокомпании "Квадрат" (23 тысячи руб.), в 2013 году – 1 тысяча рублей в "Медиа групп "Выход", в 2015 году – "Ягуар Ленд Ровер" (120 тысяч рублей) и Райффайзенбанк (чуть более 3 тысяч рублей).

Также помимо указанных семи счетов, на которых находятся 3 миллиона 981 тысяча рублей, он имеет еще четыре счета в Райффайзенбанке: на двух из них примерно по 3 тысячи рублей, на двух других – 16 тысяч и 72 тысячи соответственно. Эти данные в ЦИК также представил банк.