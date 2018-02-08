ЦИК рассказал о доходах Сурайкина

Кандидат в президенты РФ от Коммунистической партии Коммунисты России Максим Сурайкин в ЦИК РФ. Архивное фото

Кандидат в президенты РФ от Коммунистической партии Коммунисты России Максим Сурайкин в ЦИК РФ. Архивное фото

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Доходы кандидата в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина за 6 лет составили более 26 миллионов рублей, а на счетах в банках у него хранится более 52 миллионов рублей, свидетельствуют данные о доходах, размещенные на сайте ЦИК РФ.

Согласно информации ЦИК, за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, доход Сурайкина от деятельности в ООО "Алезар", ООО "Народная компьютерная компания", ОАО "Санаторий "Автотранспортник России", а также прибыль учредителя, доход от продажи имущества и дивиденды составили 26,1 миллиона рублей.

Кроме того, кандидат имеет 39 счетов в банках, где у него хранится 52,3 миллиона рублей.

Сурайкин имеет: один инвестиционный пай, АО ВТБ Капитал Управление активами на сумму 766 829 рублей, а также одну облигацию министерства финансов РФ стоимостью 5 506 690 рублей.

"Иное участие в коммерческих организациях: ООО "Алезар", 51%; ООО "Мастер Медиа", 50%; ООО "Народная компьютерная компания", 51%; ООО "Экспосервис", 100%; ООО "Ильмакс Медиа Групп", 50%; ООО "М.Техник", 50%; ООО "АРОНБАЗИС", 100%; ООО "ТРЕЙД ПАРТ РУС", 50%; ООО "Алезар-Скорая Компьютерная помощь", 51%; ООО "1с ФЁРСТ", 100%; ООО "Рент-Авто-Люкс", 100%; ООО "Группа-Квартал-Строй", 90%", — говорится в информации ЦИК.