ЦИК рассказал о доходах Сурайкина

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Доходы кандидата в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина за 6 лет составили более 26 миллионов рублей, а на счетах в банках у него хранится более 52 миллионов рублей, свидетельствуют данные о доходах, размещенные на сайте ЦИК РФ.
Согласно информации ЦИК, за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, доход Сурайкина от деятельности в ООО "Алезар", ООО "Народная компьютерная компания", ОАО "Санаторий "Автотранспортник России", а также прибыль учредителя, доход от продажи имущества и дивиденды составили 26,1 миллиона рублей.
Кроме того, кандидат имеет 39 счетов в банках, где у него хранится 52,3 миллиона рублей.
Сурайкин имеет: один инвестиционный пай, АО ВТБ Капитал Управление активами на сумму 766 829 рублей, а также одну облигацию министерства финансов РФ стоимостью 5 506 690 рублей.
"Иное участие в коммерческих организациях: ООО "Алезар", 51%; ООО "Мастер Медиа", 50%; ООО "Народная компьютерная компания", 51%; ООО "Экспосервис", 100%; ООО "Ильмакс Медиа Групп", 50%; ООО "М.Техник", 50%; ООО "АРОНБАЗИС", 100%; ООО "ТРЕЙД ПАРТ РУС", 50%; ООО "Алезар-Скорая Компьютерная помощь", 51%; ООО "1с ФЁРСТ", 100%; ООО "Рент-Авто-Люкс", 100%; ООО "Группа-Квартал-Строй", 90%", — говорится в информации ЦИК.
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