В Минфине объяснили, чем вызвана идея запретить ставки на итоги выборов

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Законопроект Минфина России, запрещающий букмекерам принимать ставки на результаты выборов, не связан с предстоящими 18 марта выборами президента РФ, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

В четверг на федеральном портале проектов правовых актов был размещен законопроект Минфина, где, в частности, ведомство предлагает запретить букмекерам принимать ставки на результаты выборов и референдумов в России.

"Это наша долгоиграющая история. Выборы здесь попались просто, условно говоря, "под раздачу". Это не было главной целью и не является основной задачей", — пояснил замглавы Минфина.

Он пояснил, что основная задача законопроекта состоит в запрете использования букмекерских аппаратов для азартных игр. "Это вопрос, связанный с событийностью, для нас ключевой. Дело в том, что одно из наиболее частых проявлений проведения азартных игр под видом лотерейных игр — это именно использование событийности, которое не связано с конкретными физическими спортивными событиями", — рассказал Моисеев.

"Поэтому мы хотим эту событийность ограничить, с тем чтобы букмекерские конторы принимали ставки на спортивные или иные аналогичные события, которые в реальности происходят. Проблема в том, что когда эти события генерятся за счет генераторов, которые находятся внутри этих аппаратов, то это уже становится неотличимым от игорного аппарата", — пояснил замминистра суть законопроекта.