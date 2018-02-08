Опрос показал, как россияне относятся к Собчак

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак заняла первое место, набрав 58,6% голосов россиян, в антирейтинге кандидатов в президенты РФ, на втором месте находится политик Григорий Явлинский (в целом отрицательно к нему относятся 16,8% опрошенных), третье место у лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 16,7%, об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение", проведенного 4 февраля.

Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями. Участникам исследования предлагалось ответить на вопросы: "Скажите, к кому из перечисленных на карточке кандидатов на пост президента Вы относитесь в целом положительно?" и "А к кому из этих кандидатов на пост президента Вы относитесь в целом отрицательно?". На вопросы можно было предоставить любое число ответов. В списке значились Владимир Путин, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Григорий Явлинский, Ксения Собчак, Борис Титов. Также предлагались варианты ответов "ни к кому" и "затрудняюсь ответить".

При этом 28 января в целом отрицательно к Собчак относились 59% опрошенных, к Явлинскому — 16%, к Жириновскому — 15,5%. К кандидату от КПРФ Павлу Грудинину в целом отрицательно 28 января относились 8,5% опрошенных, 4 февраля — 10,2%, к Борису Титову — 6,4 % (28 января) и 7,9% (4 февраля). Отрицательно относятся к кандидату Владимиру Путину 6,7% россиян (неделей ранее, 28 января, этот показатель был 6,5%).

В целом положительно россияне продолжают относиться к кандидату Владимиру Путину (4 февраля об этом заявили 73,3% респондентов, 28 января этот вариант выбрали 75% опрошенных). Затем следует Жириновский — в целом положительно к нему относятся 15,9% россиян (28 января этот показатель составлял 13,5%). На третьем месте симпатий — Павел Грудинин. В целом положительно к нему сегодня относятся 10% россиян (неделей ранее, 28 января, этот вариант ответа выбрали 9,5% опрошенных).

При этом 20,8% опрошенных сообщили, что ни к кому из перечисленных кандидатов в целом отрицательно не относятся (28 января вариант "ни к кому" выбрали 21% респондентов). Затруднились ответить на вопрос об отрицательном отношении к какому-либо кандидату 4 февраля 6,3% участников опроса, 28 января таких было 5,6%.

О том, что ни к кому из указанных кандидатов не относятся в целом положительно заявили 4 февраля 11,4% респондентов (28 января этот показатель был 9,9%), затруднились ответить 3,2% отпрошенных (неделей ранее таких россиян было 3%).

Полные данные опроса можно прочитать на сайте: http://fom.ru/Prezidentskie-vybory-–-2018/13942

Опрос "ФОМнибус" – репрезентативный еженедельный опрос населения 18 лет и старше, в нем принимали участие 3 тысячи респондентов из 207 населённых пунктов в 73 субъектах РФ. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,5% при показателе более 10%, 1,5% — при показателе 5-10%, 1,1% — при показателе 2-5%. При показателе менее 2% статистическая погрешность не превышает 0,7%.

Исследование проводилось ООО "инФОМ" в рамках заказа Фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ).