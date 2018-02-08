Российской оппозиции не нужна поддержка других стран, заявила Собчак

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. 6 февраля 2018

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. 6 февраля 2018

ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Российской оппозиции не нужна поддержка иностранных государств, в том числе Соединенных Штатов, заявила кандидат в президенты РФ Ксения Собчак во время своей поездки в США.

"Нет. Я думаю, что вообще неправильно, что иностранное государство вмешивалось во внутреннюю политику другого государства. Я думаю, что и Россия сама разберется, и Америка сама разберется. Я против каких-либо вмешательств". – заявила Собчак РИА Новости, отвечая на вопрос, нужна ли российской оппозиции американская поддержка.

© РИА Новости Ксения Собчак в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. 6 февраля 2018 © РИА Новости Ксения Собчак в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. 6 февраля 2018

О вмешательстве США во внутренние дела РФ политики заговорили после публикации Минфином США "кремлевского доклада", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Президент РФ Владимир Путин назвал "кремлевский доклад" "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом.