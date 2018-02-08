Выборы 2018

Собчак рассказала, о чем хотела бы поговорить с Трампом

15:4308.02.2018
Новости
(обновлено: 15:44 08.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкКандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. 6 февраля 2018Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН 8 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что в случае встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках своей поездки в Вашингтон призовет его к диалогу с Россией.

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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"Меня официально пригласили на это мероприятие (где будет Трамп). Как и на многие другие. Если эта встреча произойдет, мне есть что сказать. Тем более, что с Трампом я встречалась много лет назад в России. Я брала у него большое интервью. Мы знакомы. Если эта встреча состоится, я, безусловно, буду еще раз говорить об интересах своей страны. И о том, что и в интересах России, и в интересах Америки встать на путь переговоров и движения навстречу друг другу", — сказала Собчак РИА Новости.

Она также отметила, что двум государствам необходимо искать приемлемый компромисс в отношениях. На вопрос, когда могут быть сняты санкции, Собчак ответила: "Я думаю, что это длительный вопрос переговоров, я думаю, что это переговоры по Донбассу, Украине. Дальше это вопрос возможного компромисса, который будет реалистичен. Понимаете, нельзя во всем обвинять только Америку или только (президента России Владимира) Путина. И та, и другая страна должна найти для себя приемлемый компромисс".

Ксения Собчак во время встречи с избирателями в Бердске. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Характеризуя текущий уровень взаимодействия РФ и США, Собчак выразила мнение, что "мы находимся в отношениях хуже, чем во времена холодной войны". "И, конечно, нам нужны неформальные возможности, контакты между нашими странами. Я хочу именно это и осуществить. Пока никакого улучшения не вижу, пока что я вижу только ухудшение и нарастание этого конфликта", — добавила она.

Кроме того, по ее словам, ситуация вокруг Крыма должна решаться путем компромисса через референдум или договоренности с Украиной.

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"Этот вопрос крайне сложный, нам же только предстоит выработать какой-то вариант компромиссный решения этого вопроса. Я предлагаю вариант референдума, но если кто-то придумает вариант лучше, я готова его рассмотреть, это не финальное мое решение, это просто один из вариантов того, как бы мы могли решить эту проблему", — сказала Собчак.

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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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По ее словам, "нельзя территорию, на которой практически в принципе ничего не поменялось, там живет русское население, там не увеличился военный контингент, они все говорят на русском языке, они чувствуют себя частью России, нельзя сейчас вот, когда они стали заложниками этой ситуации, просто взять и отдать обратно".

"Поэтому здесь должна тоже быть, конечно, какая-то форма компромиссного решения, либо, может быть, какая-то форма компенсации Украине, может быть, каких-то договоренностей мирных, чтобы Украина уступила Крым под какие-то гарантии, деньги, или еще какую-то форму, или референдум", — считает кандидат в президенты РФ.

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Собчак назвала "популистскими" заявления о том, что "Крым можно просто вернуть". "Это невозможно Легче всего прийти и кидаться какими-то лозунгами, что "вот стану президентом, верну Крым Украине", все бы поаплодировали два дня, но все же понимают, что это популизм, что это невозможно сделать. Это сложный процесс, который требует какого-то компромиссного решения", — сказала собеседница агентства.

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