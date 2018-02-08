Явлинский считает необходимым существование графы "против всех" в бюллетене

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России, сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский считает важными графу "против всех" и порог явки на выборах.
"Графа "против всех". Я считаю, что это правильно, чтобы была такая графа, потому что она о многом говорит. Но мало того, я бы считал важным, чтобы был предел явки, чтобы не могли 10% населения выбрать президента", — сказал Явлинский на встрече со студентами Южного федерального университета в Ростове-на-Дону.
По его словам, "если все лежат на диване, тогда все остальные выбирают президента". "Этот результат считается легитимным. Я так не считаю. Я считаю, что должен быть нижний предел явки, и что должна быть графа "против всех", но это не значит, что ею нужно все время пользоваться, поскольку она сообщает, что вы не согласны со всей политической системой", — отметил Явлинский.
Он подчеркнул, что не считает правильным отказ от участия в голосовании. "Отказываясь от своего права голосовать, вы позволяете совсем другим людям за вас определять ваше будущее. Все, кто призывает не ходить на выборы, ошибаются, нужно прийти на выборы и проголосовать", — отметил Явлинский. При этом, по его словам, никогда нельзя голосовать только по системе "против", и никогда нельзя голосовать за малое зло.
Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" еще в февраля 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии своим кандидатом в президенты. Выборы главы государства пройдут 18 марта.
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