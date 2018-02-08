"Президент СССР" оспорил в суде отказ в регистрации на выборах-2018

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Самопровозглашенный "президент СССР" Тристан Присягин сообщил журналистам, что судится с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ из-за отказа регистрировать его кандидатом на выборах президента.

В январе Присягин, который ранее в интернете провозгласил себя "президентом СССР", подал в ЦИК пакет документов для выдвижения на президентских выборах. Центризбирком не зарегистрировал группу избирателей, поддержавшую его самовыдвижение, "в связи с невыполнением предусмотренных законом требований и отсутствием необходимых документов".

Как указал ЦИК, в собрании группы избирателей для поддержки Присягина, как следует из документов, представленных в комиссию, приняли участие 137 человек, при том, что в нее должны войти, по закону, минимум 500 человек. Кроме того, самовыдвиженец не предоставил заверенный нотариусом протокол регистрации членов группы и справки об имуществе и крупных расходах. Все это послужило основаниями для отказа в регистрации группы избирателей.

"На все незаконные проявления я подал жалобу в Конституционный суд и президиум Верховного суда и надеюсь на их правильное решение", — сообщил в четверг на пресс-конференции Присягин, посчитавший требования российского Центризбиркома невыполнимыми.

Он уточнил, что ранее суд первой инстанции уже отказал удовлетворить его иск против ЦИК, позже он подал апелляцию в Верховный суд, где также проиграл дело.

"Апелляционная коллегия Верховного суда не исследовала возможности исполнения постановления ЦИК в указанные сроки и без материальных средств. (В постановлении суда) повторяется заявление ЦИК, не обращая внимание на их субъективность и ангажированность", — считает Присягин.