ЦИК утвердил инструкцию о порядке использования электронных урн на выборах

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российский Центризбирком утвердил инструкцию о порядке использования комплексов обработки избирательных бюллетеней нового образца (КОИБ-2017) на выборах и референдумах в России.

Соответствующее постановление принято на заседании ЦИК в четверг.

КОИБ предназначен для автоматизированного приёма и обработки бюллетеней для голосования, подсчёта голосов избирателей, участников референдума на избирательном участке при проведении выборов и референдумов всех уровней в соответствии с действующим законодательством.

На участках с КОИБами используются бюллетени определённой формы, ранее она была утверждена постановлением ЦИК. В инструкции указано, что в случае внесения в изготовленные бюллетени данных о кандидате или списке кандидатов от руки или с использованием технических средств в порядке, предусмотренном законом, подсчёт голосов и составление протоколов об итогах голосования по соответствующим выборам осуществляется без использования КОИБ-2017.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

До недавнего времени в России использовалось в целом около 5,7 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней. Ранее МГТУ имени Баумана дополнительно изготовил 4 тысячи 750 комплексов нового поколения (КОИБ-2017). Кроме того, в Московской области закупается 1,1 тысячи таких устройств, и ровно 1 тысячу комплексов планируется изготовить по заказу Мосгоризбиркома.

Всего на выборах президента 18 марта будут задействованы в общей сложности около 13 тысяч КОИБов и порядка 1 тысячи комплексов для электронного голосования (КЭГ). Как отмечали в ЦИК, при грамотном распределении между участками, с помощью этих электронных урн могут проголосовать около трети российских избирателей.