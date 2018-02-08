Более 266 тысяч россиян подали заявления для голосования на другом участке

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Более 266 тысяч человек из всех 85 регионов РФ подали заявления, чтобы проголосовать в день выборов президента России 18 марта на другом участке, а не по месту официальной регистрации, более половины воспользовались для этого возможностями портала госуслуг, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"У нас заявления из всех 85 субъектов РФ — 266 тысяч 418 заявлений сегодня на 9.30 утра. Причём, как всегда, портал госуслуг лидирует — почти 150 тысяч заявлений, и МФЦ — 81 тысяча", — сказал Булаев на заседании ЦИК в четверг.

В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применятся новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг со среды, 31 января, начали принимать заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые в день выборов президента России 18 марта хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации. А вот в участковые избиркомы с аналогичными заявлениями избиратели смогут обратиться чуть позже — с 25 февраля.