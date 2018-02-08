Информационный экран во время заседания ЦИК РФ. 6 февраля 2018

Информационный экран во время заседания ЦИК РФ. 6 февраля 2018

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. ЦИК России предупредил главу Мособлизбиркома Ирину Коновалову о возможности выражения ей недоверия после случая с решением провести 18 марта "школьный референдум", соответствующее постановление принято на заседании в четверг.

На этом заседании ЦИК России признал незаконным и отменил решение Мособлизбиркома о назначении "школьного референдума" в день выборов президента России.

"Предупредить председателя избирательной комиссии Московской области Ирину Анатольевну Коновалову о возможности выражения ей недоверия со стороны Центральной избирательной комиссии РФ", — прочитал член ЦИК Николай Левичев текст постановления в ходе заседания.