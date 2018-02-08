Рок-музыкант Маргулис стал доверенным лицом Титова на выборах-2018

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. ЦИК РФ зарегистрировал ещё шесть доверенных лиц кандидата на пост президента РФ Бориса Титова, среди них рок-музыкант Евгений Маргулис, соответствующее постановление принято на заседании Центризбиркома в четверг.

"ЦИК постановляет зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Бориса Юрьевича Титова в количестве шести человек", — говорится в постановлении.

Ранее ЦИК уже зарегистрировал 264 доверенных лиц Титова, среди них были певец Валерий Меладзе, шоумен Николай Фоменко, президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Согласно закону, кандидат в президенты России вправе назначить до 600 доверенных лиц.

Выборы главы государства пройдут 18 марта. Бизнес-омбудсмен Титов идет на них от Партии роста, которую возглавляет. В среду ЦИК зарегистрировал Титова кандидатом на пост президента России, он лично получил удостоверение кандидата.