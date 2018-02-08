Двое сыновей Бабурина стали его доверенными лицами

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Двое сыновей кандидата в президенты России от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина вошли в число его доверенных лиц на предстоящих выборах главы государства, всего ЦИК в четверг зарегистрировал 113 доверенных Бабурина.

"ЦИК постановляет зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Сергея Николаевича Бабурина в количестве 113 человек", — говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК в четверг.

Среди фамилий в списке доверенных значатся сыновья кандидата от "Российского общенародного союза" — Бабурин Владимир Сергеевич и Бабурин Ярослав Сергеевич.

Согласно закону, кандидат в президенты России вправе назначить до 600 доверенных лиц.

Выборы главы государства пройдут 18 марта.