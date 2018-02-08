Песков не стал комментировать поездку Собчак в США

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать поездку Ксении Собчак в США.

"Вы знаете, что я уже имею одно предупреждение от Эллы Памфиловой, и не хочу иметь второе", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос об отношении к поездке кандидата в президенты в США незадолго до выборов.

На прошлой неделе ЦИК сделал замечание Пескову за высказывание о Владимире Путине "с признаками агитации". Вероятно, речь шла о словах, когда он назвал действующего президента "абсолютным лидером общественного мнения и политического олимпа".

Позднее Песков извинился и заявил, что принял к сведению замечания Памфиловой. Он пообещал быть более аккуратным в комментариях.

Выборы президента пройдут 18 марта.